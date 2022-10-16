Белый дом прокомментировал заявления Аббаса в разговоре с Путиным

Белый дом «глубоко разочарован» словами президента Палестины Махмуда Аббаса, который в ходе беседы с главой российского государства Владимиром Путиным заявил об утрате доверия к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, Белый дом выразил разочарование заявлением главы Палестины об утраченном доверии к США.

Издание уточняет, что Аббас в ходе беседы с Путиным также отметил, что Соединенные Штаты не способны стать посредником между Израилем и Палестинской автономией.

Как уточнил собеседник Axios, слова президента Палестины привели должностные лица в Белом доме «в ярость». Сотрудники администрации президента США Джо Байдена донесли свое разочарование до советников Аббаса.

Кроме того, Вашингтон подчеркнул, что президент России не тот тип международного партнера, который способен помочь Израилю и Палестине урегулировать конфликт и уладить свои разногласия.