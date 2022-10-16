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23 минуты назад

Bloomberg: лидер Китая поставил точку в отношениях с Россией и Западом

Ura.Ruиещё 1

Китай продолжит вести независимую внешнюю политику и укреплять свое влияние на Востоке. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

Bloomberg: лидер Китая поставил точку в отношениях с Россией и Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Столкнувшись с радикальными изменениями в международном ландшафте, мы сохранили твердую стратегическую решимость и продемонстрировали боевой дух. На протяжении всех этих усилий мы защищали достоинство и основные интересы Китая и сохраняли хорошие возможности для развития и обеспечения безопасности», — цитирует Си Цзиньпиня Bloomberg.

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На конгрессе в 2017 году глава Китая провозгласил то, что Китай будет стоять стойко и непоколебимо на Востоке, в отличие от времен прежнего лидера Дэн Сяопина, когда политика китайского государства состояла в максимально тихой и осторожной стратегии поведения. Подтверждением четкой политики на Востоке является стратегическое партнерство с Россией, а позиция по отношению к Тайваню ставит лидера Китая в оппозицию к Западу.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин останутся союзниками несмотря ни на что. Также Си заявил о том, что он выступает против попыток сепаратизма на Тайване, передает RT.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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