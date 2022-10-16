Bloomberg: лидер Китая поставил точку в отношениях с Россией и Западом

«Столкнувшись с радикальными изменениями в международном ландшафте, мы сохранили твердую стратегическую решимость и продемонстрировали боевой дух. На протяжении всех этих усилий мы защищали достоинство и основные интересы Китая и сохраняли хорошие возможности для развития и обеспечения безопасности», — цитирует Си Цзиньпиня Bloomberg.

На конгрессе в 2017 году глава Китая провозгласил то, что Китай будет стоять стойко и непоколебимо на Востоке, в отличие от времен прежнего лидера Дэн Сяопина, когда политика китайского государства состояла в максимально тихой и осторожной стратегии поведения. Подтверждением четкой политики на Востоке является стратегическое партнерство с Россией, а позиция по отношению к Тайваню ставит лидера Китая в оппозицию к Западу.