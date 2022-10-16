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21 минуту назад

The Guardian: Пакистан вызвал посла США из-за слов Байдена о «самой опасной стране в мире»

ТК «Звезда»

По данным СМИ, в субботу 15 октября Пакистан вызвал американского посла для объяснений в связи с недавним высказыванием президента США Джо Байдена. Он назвал Пакистан «одной из самых опасных стран мира» и выразил сомнение в соблюдении страной протоколов безопасности ядерного оружия.

Пакистан вызвал посла США из-за слов Байдена о «самой опасной стране в мире»
Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP Keystone Press Agency GloballookpressOliver Contreras - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Как передает Guardian, Байден сделал это заявление во время сбора средств Демократической партии в Калифорнии. В Пакистане его слова вызвали возмущение.

Ранее президент США пошутил, что стал политиком из-за недостатка квалификации. Он рассказал, что товарищи, ходившие с ним в одну школу, стали пожарными или полицейскими, и только он пошел в политическую сферу.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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