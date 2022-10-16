Пакистан вызвал посла США из-за слов Байдена о «самой опасной стране в мире»

По данным СМИ, в субботу 15 октября Пакистан вызвал американского посла для объяснений в связи с недавним высказыванием президента США Джо Байдена. Он назвал Пакистан «одной из самых опасных стран мира» и выразил сомнение в соблюдении страной протоколов безопасности ядерного оружия.

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress Oliver Contreras - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Как передает Guardian, Байден сделал это заявление во время сбора средств Демократической партии в Калифорнии. В Пакистане его слова вызвали возмущение.