Эр-Рияд ответил на обвинения, что он встал на сторону Москвы

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд отверг в воскресенье утверждения, что Эр-Рияд встал на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти.
"Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины, - написал министр в своем Twitter. - Стоит отметить, что эти ложные обвинения исходили не от правительства Украины. Хотя решение ОПЕК, принятое единогласно, было исключительно экономическим, некоторые обвинили королевство в том, что оно на стороне России. Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?"
Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября на очной встрече в Вене о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/с.
В Белом доме заявили, что решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался о необходимости пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что некоторые страны ОПЕК+ подвергались давлению, направленному на то, чтобы они поддержали решение о снижении объемов добычи нефти.
Президент России Владимир Путин заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.