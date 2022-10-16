Эр-Рияд ответил на обвинения, что он встал на сторону Москвы

"Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины, - написал министр в своем Twitter. - Стоит отметить, что эти ложные обвинения исходили не от правительства Украины. Хотя решение ОПЕК, принятое единогласно, было исключительно экономическим, некоторые обвинили королевство в том, что оно на стороне России. Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?"