«Мы отреагируем»: Орбан обратился к странам с предостережением из-за «Турецкого потока»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что любое нападение на газопровод «Турецкий поток» будет признано Будапештом террористическим актом, сообщает Anadolu Ajansı. Он объяснил ценность газопровода тем, что по нему идет транзит энергетических ресурсов из России.

Мы отреагируем соответствующим образом, если произойдет какое-либо нападение на трубопровод, по которому газ из России поступает в Турцию и далее в европейские страны, включая Венгрию, — заявил Орбан.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил о попытках подрыва газопровода «Турецкий поток» спецслужбами Украины. По его словам, Киев осуществил также три террористических акта в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения электростанций. Однако ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, а серьезных последствий допущено не было.