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37 минут назад

Орбан предостерег страны от атак на газопровод, по которому идет газ из РФ

News.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что любое нападение на газопровод «Турецкий поток» будет признано Будапештом террористическим актом, сообщает Anadolu Ajansı. Он объяснил ценность газопровода тем, что по нему идет транзит энергетических ресурсов из России.

«Мы отреагируем»: Орбан обратился к странам с предостережением из-за «Турецкого потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы отреагируем соответствующим образом, если произойдет какое-либо нападение на трубопровод, по которому газ из России поступает в Турцию и далее в европейские страны, включая Венгрию, — заявил Орбан.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил о попытках подрыва газопровода «Турецкий поток» спецслужбами Украины. По его словам, Киев осуществил также три террористических акта в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения электростанций. Однако ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, а серьезных последствий допущено не было.

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В свою очередь аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов пояснил, что Киев пытается уничтожить хоть какую-то связанную с Москвой инфраструктуру и в случае подрыва газопровода Болгария, Венгрия, Сербия и Австрия лишились бы 16 млн кубометров газа.

В мире,Владимир Демидов,Виктор Орбан,Владимир Путин,Международный валютный фонд,
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