Оценена вероятность реформирования Евросоюза

Реформирование Европейского союза (ЕС) может затянуться на долгие годы. Так в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова оценила призывы канцлера Германии Олафа Шольца расширить состав объединения и отказаться от принципа единогласия.

Отмена единогласия

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«Отказ от единогласия облегчит процесс принятия решений и, теоретически, снимет ту проблему, с которой Европейский союз сталкивается, когда мы говорим, скажем, о венгерском вето в отношении различных ограничительных мер для России. С другой стороны, все понимают, что это обоюдоострое оружие, потому что, когда другим странам нужно будет защитить свои интересы, принцип единогласия сыграет против них», — сказала политолог.

На смену принципу единогласия придет голосование квалифицированного большинства, полагает Татьяна Романова. В этом случае вопрос должны поддержать не менее 55 процентов стран-членов, представляющих либо 65, либо 72 процента населения.

"Тут нет единой позиции. Все понимают, что нужно отказываться от единогласия, но все также понимают, что нужно защищать свои интересы". Татьяна Романова, политолог

«55 процентов стран-членов гарантируют малым странам, что без них не будет принято решение. А 65 или 72 процента населения — это определенные гарантии для крупных стран, что малые страны не соберутся и без них что-то не решат», — отметила специалист.

Расширение ЕС

Отказ от единогласия будет принят одновременно с расширением Европейского союза, считает Татьяна Романова. Уже сейчас при 27 странах-членах единогласие делает ЕС очень неповоротливым. Если объединение дальше расширится, это будет блокировать процесс принятия решений, утверждает она.

«Я думаю, что эти два аспекта будут увязаны вместе. А дальше расширение — это процесс. Можно пообещать, можно дать статус кандидата. Но мы также знаем из практики Европейского союза, что обычно это занимает годы. Это высокотехнический процесс, когда практически все нормы национального законодательства должны прийти в соответствие с правом Европейского союза. Поэтому страны ожидают иногда годы и даже десятилетия, пока они будут признаны готовыми к вступлению в Европейский союз», — объяснила доцент СПбГУ.

На съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц предложил провести ряд структурных реформ в ЕС. Он считает, что объединение могло бы функционировать более эффективно, если бы в него входило до 36 государств-членов вместо нынешних 27, в том числе Украина, Молдова, Грузия и страны западных Балкан. Политик также счел необходимым отказаться от принципа единогласия при принятии решений в области внешней и налоговой политики.