Шольц призвал к расширению ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к реформированию и расширению Евросоюза. Он выступил также за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений по налоговым и внешнеполитическим вопросам. Об этом пишет ТАСС.
Шольц пояснил, что реформа ЕС необходима для того, чтобы подготовить организацию к приему новых членов.
По его оценке, европейским политикам придется проделать значительную работу, чтобы убедить своих коллег в необходимости изменить механизм голосования, объяснить им необходимость этого решения.
«Решения на основе принципа большинства голосов - это победа, а не потеря суверенитета», - уточнил Шольц.
Канцлер Германии полагает, что если в ЕС будет свыше 500 млн свободных граждан, 36 государств, то значение организации значительно вырастет, станет существенно больше, чем сейчас.
Вместе с тем, заметил политик, при реформировании не следует забывать о малых государствах, их голоса должны быть услышаны.
Кроме того, глава ФРГ выступил за военную независимость для ЕС. Он напомнил о необходимости создания сил быстрого реагирования, призвал к скоординированным закупкам вооружений и военной техники.