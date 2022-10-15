Шольц призвал к расширению ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к реформированию и расширению Евросоюза. Он выступил также за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений по налоговым и внешнеполитическим вопросам. Об этом пишет ТАСС.

Шольц пояснил, что реформа ЕС необходима для того, чтобы подготовить организацию к приему новых членов.

По его оценке, европейским политикам придется проделать значительную работу, чтобы убедить своих коллег в необходимости изменить механизм голосования, объяснить им необходимость этого решения.

«Решения на основе принципа большинства голосов - это победа, а не потеря суверенитета», - уточнил Шольц.

Канцлер Германии полагает, что если в ЕС будет свыше 500 млн свободных граждан, 36 государств, то значение организации значительно вырастет, станет существенно больше, чем сейчас.

Вместе с тем, заметил политик, при реформировании не следует забывать о малых государствах, их голоса должны быть услышаны.