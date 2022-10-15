Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приоткрыл тайну «не всегда безоблачных» отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Он сделал откровенное заявление в интервью американской телекомпании NBC, передает БЕЛТА.

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой», - поведал президент Белоруссии.

При этом, по его словам, они вели себя «как самые близкие друзья и надежные партнеры».

Лукашенко добавил, что «такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого». В последнее время эти отношения «только усилились, укрепились».