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56 минут назад

Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным

Майк Габриелян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приоткрыл тайну «не всегда безоблачных» отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Он сделал откровенное заявление в интервью американской телекомпании NBC, передает БЕЛТА.

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой», - поведал президент Белоруссии.

При этом, по его словам, они вели себя «как самые близкие друзья и надежные партнеры».

Лукашенко добавил, что «такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого». В последнее время эти отношения «только усилились, укрепились».

Ранее Лукашенко заявил, что договориться о мирном разрешении украинского кризиса можно за неделю, если этого захотят в Вашингтоне.

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