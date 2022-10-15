Лукашенко рассказал, как завершить конфликт на Украине за неделю

«Мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула», - сказал глава Белоруссии.