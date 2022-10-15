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54 минуты назад

Лукашенко рассказал, как завершить конфликт на Украине за неделю

Майк Габриелян

Договориться о мире с Украиной можно за неделю, если мира захотят США и Британия. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», - сказал Лукашенко.

Белорусский президент сделал это заявление в интервью американской телекомпании NBC.

Лукашенко сказал, что в первую очередь надо остановить конфликт, а не заниматься поисками виновных.

«Мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула», - сказал глава Белоруссии.

Он также напомнил, что весной переговорный процесс уже начинался, но его остановили, поскольку «Зеленскому запретили вести переговоры».

Стало известно о сбитом на Украине самолете Су-25

«Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен», - подытожил Лукашенко.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия надеется, что США в ситуации с Украиной «осознают свою ответственность за судьбы мира».

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