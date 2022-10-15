Россию следует исключить из Международного валютного фонда (МВФ) и «Большой двадцатки» (G20), заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Христя Фриланд пояснила, что конференции МВФ и других финансовых организаций являются встречами «пожарных», официальных лиц, которые стремятся защитить мировую экономику.
По ее оценке, Россия в настоящее время «является поджигателем». Соответственно, ей, как поджигателю, нет места на мероприятиях тех, кто принимает меры для стабилизации обстановки.
Вице-премьер подчеркнула, что у Канады нет возможностей для того, чтобы исключить РФ из международных организаций. Оттава может только осудить президента России Владимира Путина за его действия на Украине.
Прекращение Россией спецоперации позволило бы устранить серьезные потрясения в международной экономике, решить вопрос с нехваткой продовольствия, помогло бы разрешению энергетического кризиса, пояснила Фриланд.