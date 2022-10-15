Христя Фриланд пояснила, что конференции МВФ и других финансовых организаций являются встречами «пожарных», официальных лиц, которые стремятся защитить мировую экономику.

По ее оценке, Россия в настоящее время «является поджигателем». Соответственно, ей, как поджигателю, нет места на мероприятиях тех, кто принимает меры для стабилизации обстановки.

Вице-премьер подчеркнула, что у Канады нет возможностей для того, чтобы исключить РФ из международных организаций. Оттава может только осудить президента России Владимира Путина за его действия на Украине.