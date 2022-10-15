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35 минут назад

Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20

Илья Родин

Россию следует исключить из Международного валютного фонда (МВФ) и «Большой двадцатки» (G20), заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Христя Фриланд пояснила, что конференции МВФ и других финансовых организаций являются встречами «пожарных», официальных лиц, которые стремятся защитить мировую экономику.

По ее оценке, Россия в настоящее время «является поджигателем». Соответственно, ей, как поджигателю, нет места на мероприятиях тех, кто принимает меры для стабилизации обстановки.

Вице-премьер подчеркнула, что у Канады нет возможностей для того, чтобы исключить РФ из международных организаций. Оттава может только осудить президента России Владимира Путина за его действия на Украине.

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Прекращение Россией спецоперации позволило бы устранить серьезные потрясения в международной экономике, решить вопрос с нехваткой продовольствия, помогло бы разрешению энергетического кризиса, пояснила Фриланд.

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