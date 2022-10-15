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11 минут назад

В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара

Майк Габриелян

Энергетический объект в Киевской области поврежден ракетным ударом. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает РИА Новости.

В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, удар нанесен «по одной из общин области». На место выехали экстренные службы, жертв нет.

В «Укрэнерго» подтвердили, что один из объектов инфраструктуры сильно поврежден.

В субботу воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины.

«Пока другие задачи»: Путин о массированных ударах по Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Удар последовал в ответ на теракт на Крымском мосту. О теракте и его организаторах главе государства доложил руководитель СК РФ.

В мире,Владимир Путин,Следственный комитет,
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