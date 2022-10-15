В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара

Энергетический объект в Киевской области поврежден ракетным ударом. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает РИА Новости.
По его словам, удар нанесен «по одной из общин области». На место выехали экстренные службы, жертв нет.
В «Укрэнерго» подтвердили, что один из объектов инфраструктуры сильно поврежден.
В субботу воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Удар последовал в ответ на теракт на Крымском мосту. О теракте и его организаторах главе государства доложил руководитель СК РФ.