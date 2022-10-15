В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара

Энергетический объект в Киевской области поврежден ракетным ударом. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает РИА Новости.

По его словам, удар нанесен «по одной из общин области». На место выехали экстренные службы, жертв нет.

В «Укрэнерго» подтвердили, что один из объектов инфраструктуры сильно поврежден.

В субботу воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины.