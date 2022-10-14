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1 час назад

Королева Нидерландов Максима села в экскаватор в туфлях на шпильке

Газета.Ru

Королева Нидерландов Максима села в экскаватор в туфлях на шпильке. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.

Королева Нидерландов Максима села в экскаватор в туфлях на шпильке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена, королева Максима, отправились в Швецию с трехдневным официальным визитом. Накануне, 13 октября, супруги посетили Volvo Trucks Experience Center в Гётеборге, где по очереди пробовали управлять экскаватором.

Королева Максима была одета в сливовый брючный костюм и рубашку цвета фуксии. На плечи она накинула пальто, спрятала руки в перчатки и обула туфли на шпильке. Элегантный образ не помешал монаршей особе сесть в экскаватор.

«Элегантная и сногсшибательная дама», «Она всегда выглядит очаровательно», «Мне нравится стиль королевы Максимы», «Королева Максима великолепна. Она настоящая монаршая особа, как принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, часто встречается с простыми людьми и их детьми», «Это класс женщин, которые никогда не станут подражать Кардашьян, Джей Ло и всем остальным, которые думают, что быть красивой значит быть обнаженной», — писали пользователи Daily Mail.

В мире,Максим Королев,Кейт Миддлтон,
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