Королева Нидерландов Максима села в экскаватор в туфлях на шпильке

«Элегантная и сногсшибательная дама», «Она всегда выглядит очаровательно», «Мне нравится стиль королевы Максимы», «Королева Максима великолепна. Она настоящая монаршая особа, как принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, часто встречается с простыми людьми и их детьми», «Это класс женщин, которые никогда не станут подражать Кардашьян, Джей Ло и всем остальным, которые думают, что быть красивой значит быть обнаженной», — писали пользователи Daily Mail.