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1 час назад

Лукашенко призвал Запад не пересекать красные линии России

ТАСС

Пересечение Западом российских красных линий будет ошибкой и оставит Москве только один выход - двигаться вперед. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в опубликованном в пятницу интервью телекомпании NBC.

Лукашенко предостерег Запад от пересечения красных линий РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если вы загоните человека или страну в угол, есть только один выход - вперед, - сказал он. - Вот почему не пересекайте красные линии, вы не можете их пересечь", - сказал он.

Выдержки из интервью опубликованы на английском языке. В размещенных на сайте телекомпании фрагментах не уточняется, в чем именно заключаются красные линии.

В мире,Александр Лукашенко,
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