Экоактивистки обили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи»

Участники британского эко-движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.

Как сообщает РИА Новости, стоимость полотна оценивается более чем в 84 млн долларов.

14 октября две девушки зашли в зал Национальной галереи на Трафальгарской площади, зашли за ограждение и вылили на картину содержимое двух банок консервированного томатного супа. После этого они облили свои ладони клеем и приклеили себя к стене.

«Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует — защита картины или планеты и людей?» — кричала одна из участниц акции.

Девушка заявила, что в текущей ситуации топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей, которые не могут себе позволить «подогреть банку супа».