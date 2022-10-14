Экоактивистки обили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи»

Участники британского эко-движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.
Как сообщает РИА Новости, стоимость полотна оценивается более чем в 84 млн долларов.
14 октября две девушки зашли в зал Национальной галереи на Трафальгарской площади, зашли за ограждение и вылили на картину содержимое двух банок консервированного томатного супа. После этого они облили свои ладони клеем и приклеили себя к стене.
«Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует — защита картины или планеты и людей?» — кричала одна из участниц акции.
Девушка заявила, что в текущей ситуации топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей, которые не могут себе позволить «подогреть банку супа».
Отметим, что сама картина от их действий не пострадала, поскольку находилась под защитным стеклом. Что грозит девушкам за их поступок — пока неизвестно.