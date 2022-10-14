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10 минут назад

«Нет необходимости»: Лукашенко о планах Путина применить ядерное оружие

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин и российское руководство никогда не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Белта».

«Нет необходимости»: Лукашенко о планах Путина применить ядерное оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, вопрос об использовании Россией ядерного оружия главе Белоруссии задали журналисты американской телекомпании NBC.

«Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, «красные линии». (…) Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия», - пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что заметил и «подтекст вопроса» американских журналистов, и готов прокомментировать и его.

«Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России, не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине, последуют серьезные меры. Он добавил, что не раскроет, каким будет ответ альянса на действия России. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ, который «приведет к уничтожению российской армии».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине, посоветовал читать ядерную доктрину России. Он подчеркнул, что в ней содержатся все ответы.

В мире,Жозеп Боррель,Йенс Столтенберг,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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