В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
55 минут назад

Эрдоган и Пашинян договорились встречаться в Турции и Армении для нормализации отношений

Газета.Ruиещё 1

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились проводить встречи для нормализации отношений между своими странами на территориях Турции и Армении. Об этом Чавушоглу сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Эрдоган и Пашинян договорились о месте встречи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Четыре наши встречи по нормализации проходили в третьих странах. В Праге в ходе встречи нашего господина президента с Пашиняном была достигнута договоренность по проведению встреч на территориях Турции и Армении», — отметил он.

Ранее Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией.

В марте этого года Министерство иностранных дел Армении заявило, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу с этой страной, — ее закрыли в 1993 году. С тех пор стороны неоднократно предпринимали попытки восстановить отношения, но все они были провалены из-за разных противоречий, в частности, в вопросе признания геноцида армян. В конце прошлого года стороны решили назначить специальных представителей по нормализации отношений.

В мире,Никол Пашинян,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители