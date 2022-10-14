Эрдоган и Пашинян договорились о месте встречи

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились проводить встречи для нормализации отношений между своими странами на территориях Турции и Армении. Об этом Чавушоглу сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Четыре наши встречи по нормализации проходили в третьих странах. В Праге в ходе встречи нашего господина президента с Пашиняном была достигнута договоренность по проведению встреч на территориях Турции и Армении», — отметил он.

В марте этого года Министерство иностранных дел Армении заявило, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу с этой страной, — ее закрыли в 1993 году. С тех пор стороны неоднократно предпринимали попытки восстановить отношения, но все они были провалены из-за разных противоречий, в частности, в вопросе признания геноцида армян. В конце прошлого года стороны решили назначить специальных представителей по нормализации отношений.