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31 минуту назад

Лукашенко: Минск не сильно беспокоит намерение Украины вступить в НАТО

Газета.Ru

Президент Александр Лукашенко заявил журналистам в кулуарах саммита СНГ, что Белоруссию не очень беспокоит стремление Украины вступить в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко заявил, что Минск не беспокоит намерение Украины вступить в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вообще-то мы не очень этим обеспокоены. Хотят они быть членами НАТО, ну господь с ними, (это их стремление. — «Газета.Ru») со всеми вытекающими, конечно, последствиями», — сказал он.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил в интервью ТАСС, что прием Украины в НАТО может обернуться Третьей мировой войной.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Спустя две недели министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО.

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