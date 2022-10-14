Лукашенко заявил, что Минск не беспокоит намерение Украины вступить в НАТО

Президент Александр Лукашенко заявил журналистам в кулуарах саммита СНГ, что Белоруссию не очень беспокоит стремление Украины вступить в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
«Вообще-то мы не очень этим обеспокоены. Хотят они быть членами НАТО, ну господь с ними, (это их стремление. — «Газета.Ru») со всеми вытекающими, конечно, последствиями», — сказал он.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил в интервью ТАСС, что прием Украины в НАТО может обернуться Третьей мировой войной.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Спустя две недели министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО.