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Европу предупредили о «немыслимом ужасе» из-за США

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Европа совершает самоубийство, оплачивая высокую экономическую и человеческую цену украинского кризиса и санкций США против России, пишет Rebelión. По версии автора издания, Европа находится на пути к «немыслимому ужасу, действуя как колония, подчиненная интересам промышленного и военного аппарата» США.

Экономика США вошла в рецессию месяц назад, а массовая закупка оружия Европой стала «паллиативом имперской потребности продавать». Европе придется отказаться от финансирования социальной сферы и отложить изменение энергетической модели перед лицом изменения климата ради «имперских приоритетов». Одна лишь Испания удвоит расходы на оборону в 2023 году, отдав более 25 миллиардов евро военному аппарату США, подчеркивает Rebelión. Европа продолжит «душить свои народы, если они не проснутся сейчас, если они продолжат - вопреки всему - глотать военную пропаганду, убеждающую, что США и НАТО руководствуются гуманизмом».

Нидерланды заморозили российские нефтяные патенты

Нидерланды заморозили патенты российских компаний «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть». Об этом сообщает NOS со ссылкой на данные Патентного ведомства Нидерландов.

Издание отмечает, что это затруднит ведение бизнеса российскими компаниями в стране. Российские нефтегазовые гиганты включены в санкционный список ЕС. Их активы в Европе заморожены, включая шесть патентов, которыми компании владеют в Нидерландах. Эти патенты защищают, в том числе, сейсмические датчики, конструкции газовых турбин и другие изобретения, сделанные сотрудниками компаний. Обычно патент приносит деньги за счет лицензионных соглашений. Если патент заморожен, доходов от него больше не поступает. Компании также часто используют свои патенты в качестве залога, к примеру, для получения кредита в банке.

«США зря вступили в схватку и с Россией, и с Китаем»

Американский журналист Томас Л. Фридман в своей колонке для The New York Times заявил, что США сделали ошибку, одновременно вступив в конфликт и с Россией, и с Китаем. Борьба с Россией носит косвенный, но очевидный, обостряющийся и насильственный характер: США вооружают украинцев умными ракетами и разведданными.

Борьба с Китаем «менее заметна и не требует стрельбы», потому что ведется в основном в сфере технологий. Но она окажет огромное влияние на глобальный баланс сил. Речь идет о борьбе за полупроводники - фундаментальную технологию информационной эпохи. Тот, кто разработает и произведет самые умные чипы в мире, также будет иметь самое умное высокоточное оружие, самые умные фабрики и самые умные инструменты квантовых вычислений, позволяющие взломать практически любую форму шифрования. Сейчас США и их партнеры лидируют, но Китай настроен наверстать упущенное. На прошлой неделе США ограничили экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта, «по сути, объявив войну способности Китая продвигать высокопроизводительные вычисления в интересах экономики и безопасности». В Китае уже заявляют, что после этого «примирение невозможно».

Уставших украинцев взволновала мобилизация в РФ

Украинские солдаты чувствуют усталость - физическую и моральную; некоторые подразделения ВСУ, к примеру, 60-я бригада, не отдыхали от боевых действий с февраля, пишет The Washington Post. Газета отмечает, что бои идут упорно, и командиры опасаются снижения эффективности, если нынешних военных заменят неопытными новобранцами.

WP отмечает, что по моральному духу украинцев бьет приближающаяся зима и объявленная в России мобилизация. Солдат 93-й механизированной бригады заявил газете, что обеспокоен способностью РФ отправить на фронт 300 тысяч или более новых солдат. «Людям нужен отдых», - подчеркнул он.

«Москва может выйти из зерновой сделки»

Постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по Украине, если сделка не будет равноправной. Об этом он рассказал Reuters.