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19 минут назад

В Евросоюзе оценили угрозы Борреля в адрес России

Lenta.ru

Угрозы в адрес Москвы от главы евродипломатии Жозепа Борреля не являются официальной позицией Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

В Евросоюзе оценили угрозы Борреля в адрес России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать", - Лоуренс Норман, журналист The Wall Street Journal

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Ответ Европы

13 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.

Глава евродипломатии отметил, что ЕС отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией, и пригрозил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который «приведет к уничтожению российской армии».

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза

Также Боррель резко раскритиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность и за то, что те не сумели предвидеть начало российской спецоперации на Украине.

Реакция России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российском ядерном ударе.

Он считает, что ядерный удар по Украине приведет к неядерному удару НАТО и Европы по России. В результате Москва нанесет встречный ядерный ответ по странам Североатлантического альянса, что приведет к ядерной зиме на планете. По словам Медведева, западным государствам безразлична Украина.

"Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются", - Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России

Помимо вопроса о ядерном ударе, российский политик иронично высказался о самом Жозепе Борреле, назвав его «увядшей брюссельской капустой».

"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц [канцлер Германии Олаф Шольц]. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель", - Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России

Оружие НАТО

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО.

По словам Качиньского, вопрос участия Польши в программе Nuclear sharing уже поднимался во время переговоров. В рамках этой программы европейские страны, входящие в Североатлантический альянс, размещают и хранят американское ядерное оружие.

"Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение", - Ярослав Качиньский, глава правящей партии Польши «Право и справедливость»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подчеркнул, что Минск может предпринять жесткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Конфликты с соседними государствами всегда следует стараться урегулировать в духе диалога, отметил Макей.

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