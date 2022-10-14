Макрона раскритиковали за отказ от ядерного ответа на тактический удар по Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не будет использовать ядерное оружие в качестве ответной меры, если Россия прибегнет к тактическому удару против Украины, вызвало резкую критику главы государства, пишет Politico.

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По информации издания, некоторые французские политики уверены, что лидер Пятой республики совершил ошибку, раскрыв свою позицию.

"Надежность [ядерного] сдерживания зависит от того, что мы ничего не говорим о том, что будем делать", - заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, комментируя слова Макрона.

По его мнению, главе государства стоить говорить поменьше и быть готовым сделать как можно больше. Схожую позицию занял и заместитель директора аналитического центра Фонда стратегических исследований Бруно Тертре. По его словам, президент Франции принял "любопытное решение" изложив пределы ядерной доктрины собственной страны в текущей ситуации.

"На мой взгляд, правильным ответом [на вопрос о том, что будет делать Франция в случае удара по Украине] должно было быть: я не буду играть в эту игру", - указал Тертре.

В то же время депутат парламента Франции Жан-Луи Тьеро отметил, что Макрон совершил политическую ошибку, сделав подобное заявление. Он также добавил, что "чуть не упал со стула", когда услышал слова французского президента.

"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания заключается в том, что существует неопределенность в отношении того, что считается жизненно важным интересом", - подчеркнул Тьеро.