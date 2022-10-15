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37 минут назад

Сенатор ответил на угрозы Борреля в адрес России

Lenta.ruиещё 1

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который ранее выступил с угрозами в адрес России. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Сенатор ответил на угрозы Борреля в адрес России
Фото: EPAEPA

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — пословицей ответил сенатор на заявление Борреля.

Ранее Кремль констатировал фактическое отсутствие контактов с Европой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейские партнеры являются оппонентами.

«И пока они контактировать не хотят», — подчеркнул он.

13 октября Евросоюз отказался вступаться за Украину в ядерном конфликте с Россией.

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТОНАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — предупредил Москву Боррель.

При этом журналист The Wall Street Journal (WSJ) Лоуренс Норман заявил, что позиция Борреля не отражает точку зрения Евросоюза.

«Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — подчеркнул он.

В мире,Лоуренс Норман,Алексей Пушков,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,
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