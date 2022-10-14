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41 минуту назад

Глава МИД Белоруссии заявил, что в стране введен режим КТО

Москва24иещё 10

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия". Он добавил, что вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Фото: depositphotos/ligoradepositphotos/ligora

По его словам, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

В свою очередь, глава КГБ Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что западные государства желают открыть второй фронт для отвлечения ресурсов РФ на решение попутных задач. В связи с этим, как уточнил Тертель, ожидается обострение ситуации, а в таких условиях, по словам главы КГБ, используются различные методы для того, чтобы выполнить все поставленные задачи перед врагом.

В мире,Иван Тертель,Владимир Макей,КГБ РБ,
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