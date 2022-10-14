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41 минуту назад

Жителей Польши обвинили в глупости из-за желания сохранить санкции против России

Lenta.ru

Желание большинства жителей Польши сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, говорит об их глупости, считает обозреватель Пшемыслав Пяста. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

Согласно данным социологического исследования агентства SW Research, 60 процентов граждан страны выступили против ослабления или полной отмены антироссийских санкций даже в условиях роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных затруднились ответить, а 16 процентов жителей высказались против рестрикций, сообщил автор материала.

«Так что мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным "русинам"», — заявил он. По его мнению, большинство жителей страны проголосовало бы за участие в боевых действиях против России.

Пяста также назвал ошибочным мнением, что поляки являются бесконечно храброй нацией. Он заявил, что отсутствие страха в опасных ситуациях является «психическим расстройством», а не признаком мужества.

По его словам, в истории Польши уже не раз бывало, когда страна неадекватно оценивала угрозу.«Каждый раз заканчивался эффектным самоубийством», — заявил он.

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