В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Движение в Босфоре остановлено

Илья Родин

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за неисправности сухогруза Annita. Судно на ночь отбуксируют в бухту Буюкдере. Об этом пишет телеканал NTV.

Движение в Босфоре остановлено
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным службы береговой охраны Турции, у корабля вышел из строя двигатель. К нему были направлены буксиры Kurtarma 7 и 8, а также катер Kegm-8.

По согласованию со Стамбульским центром управления движением судов буксиры приступили к транспортировке корабля к предназначенному для него месту в бухте.

Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе такие происшествия случаются нередко. Так, 28 сентября движение судов было приостановлено из-за аварии 190-метрового сухогруза Viva Eclipse.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители