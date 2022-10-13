Движение в Босфоре остановлено

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за неисправности сухогруза Annita. Судно на ночь отбуксируют в бухту Буюкдере. Об этом пишет телеканал NTV.
По данным службы береговой охраны Турции, у корабля вышел из строя двигатель. К нему были направлены буксиры Kurtarma 7 и 8, а также катер Kegm-8.
По согласованию со Стамбульским центром управления движением судов буксиры приступили к транспортировке корабля к предназначенному для него месту в бухте.
Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе такие происшествия случаются нередко. Так, 28 сентября движение судов было приостановлено из-за аварии 190-метрового сухогруза Viva Eclipse.