В Польше посоветовали Украине напасть на Россию

Украине необходимо напасть на Россию, чтобы защититься. Такое мнение в интервью Radio Zet высказал генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский.
Он считает, что страны, которые забывают о том, что «лучшая форма зашиты — нападение», зачастую проигрывают. В связи с этим польский генерал призвал Запад создать Украине условия, в которых они смогут защищаться, нападая.
В качестве целей атаки Ружаньский назвал базы снабжения и пути сообщений, используемые Россией в военных целях. Он уверен, что украинцы должны поступить именно так, поскольку президент РФ Владимир Путин «понимает только нарратив силы».
Также Ружаньский рекомендовал Западу поставит Украине ракетные комплексы HIMARS и ракет MGM с дальностью до 300 километров для создания более «широких возможностей в плане нанесения ударов по территории России». По его мнению, данные вооружения позволят вытеснить РФ с «занятых» ей еще до 24 февраля регионов.