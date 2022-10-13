В Польше посоветовали Украине напасть на Россию

Украине необходимо напасть на Россию, чтобы защититься. Такое мнение в интервью Radio Zet высказал генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский.

Он считает, что страны, которые забывают о том, что «лучшая форма зашиты — нападение», зачастую проигрывают. В связи с этим польский генерал призвал Запад создать Украине условия, в которых они смогут защищаться, нападая.

В качестве целей атаки Ружаньский назвал базы снабжения и пути сообщений, используемые Россией в военных целях. Он уверен, что украинцы должны поступить именно так, поскольку президент РФ Владимир Путин «понимает только нарратив силы».