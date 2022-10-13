Американский журналист раскрыл главную ложь о Зеленском

Создание роликов с президентом Украины Владимиром Зеленским методом голограммы свидетельствуют об уровне лжи Запада о конфликте. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил американский журналист Дэн Коэн.

«Теперь мы знаем, что Зеленский и его помощники записывают ролики в специальных помещениях на зеленые экраны с целью создания ложного образа храброго лидера в военное время», — написал он.

По словам Коэна, раньше сторонников данной версии обвиняли в распространении теорий заговора. Журналист назвал конфликт на Украине «самым пропагандистским в истории человечества».

Ранее на YouTube-канале Founders Forum появился ролик, показывающий процесс создания голографического выступления Зеленского для «Форума основателей».