Американский журналист раскрыл главную ложь о Зеленском

Создание роликов с президентом Украины Владимиром Зеленским методом голограммы свидетельствуют об уровне лжи Запада о конфликте. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил американский журналист Дэн Коэн.
«Теперь мы знаем, что Зеленский и его помощники записывают ролики в специальных помещениях на зеленые экраны с целью создания ложного образа храброго лидера в военное время», — написал он.
По словам Коэна, раньше сторонников данной версии обвиняли в распространении теорий заговора. Журналист назвал конфликт на Украине «самым пропагандистским в истории человечества».
Ранее на YouTube-канале Founders Forum появился ролик, показывающий процесс создания голографического выступления Зеленского для «Форума основателей».
Голограмму создала съемочная группа из нескольких британский компаний, в том числе Talesmith, Evercoast и ARHT Media, в июне в Киеве. Затем 16 июня выступление Зеленского транслировали в Лондоне и других городах Европы.