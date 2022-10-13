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46 минут назад

Американский журналист раскрыл главную ложь о Зеленском

Елена Прошина

Создание роликов с президентом Украины Владимиром Зеленским методом голограммы свидетельствуют об уровне лжи Запада о конфликте. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил американский журналист Дэн Коэн.

Американский журналист раскрыл главную ложь о Зеленском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Теперь мы знаем, что Зеленский и его помощники записывают ролики в специальных помещениях на зеленые экраны с целью создания ложного образа храброго лидера в военное время», — написал он.

По словам Коэна, раньше сторонников данной версии обвиняли в распространении теорий заговора. Журналист назвал конфликт на Украине «самым пропагандистским в истории человечества».

Ранее на YouTube-канале Founders Forum появился ролик, показывающий процесс создания голографического выступления Зеленского для «Форума основателей».

Голограмму создала съемочная группа из нескольких британский компаний, в том числе Talesmith, Evercoast и ARHT Media, в июне в Киеве. Затем 16 июня выступление Зеленского транслировали в Лондоне и других городах Европы.

В мире,Владимир Зеленский,Дэн Коэн,
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