Эрдоган пригласил Лукашенко в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Астане предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Видео с ее выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
По словам Эйсмонт, переговоры Лукашенко и Эрдогана получились «очень насыщенными».
«По их ходу со стороны президента Турции неожиданно возникло предложение в адрес главы Белоруссии в ближайшее время встретиться и продолжить разговор в Анкаре», — отметила пресс-секретарь.
Сегодня, 13 октября, Лукашенко принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. В рамках мероприятия президент Белоруссии встретился и пообщался с лидерами Турции, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана, зампредом КНР и эмиром Катара.