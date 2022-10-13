Эрдоган пригласил Лукашенко в Турцию

«По их ходу со стороны президента Турции неожиданно возникло предложение в адрес главы Белоруссии в ближайшее время встретиться и продолжить разговор в Анкаре», — отметила пресс-секретарь.

Сегодня, 13 октября, Лукашенко принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. В рамках мероприятия президент Белоруссии встретился и пообщался с лидерами Турции, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана, зампредом КНР и эмиром Катара.