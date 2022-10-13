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21 минуту назад

Эрдоган предложил Лукашенко встретиться в Анкаре

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Астане предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время встретиться в Анкаре. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Видео с ее выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Эрдоган пригласил Лукашенко в Турцию
Фото: ТАССТАСС

По словам Эйсмонт, переговоры Лукашенко и Эрдогана получились «очень насыщенными».

«По их ходу со стороны президента Турции неожиданно возникло предложение в адрес главы Белоруссии в ближайшее время встретиться и продолжить разговор в Анкаре», — отметила пресс-секретарь.

Сегодня, 13 октября, Лукашенко принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. В рамках мероприятия президент Белоруссии встретился и пообщался с лидерами Турции, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана, зампредом КНР и эмиром Катара.

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