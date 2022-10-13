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26 минут назад

Рахмон опоздал на переговоры с Путиным и Жапаровым

Lenta.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон опоздал на трехсторонние переговоры с Россией и Киргизией, проходящие в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Отмечается, что президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров поговорили тет-а-тет, дожидаясь коллегу.

Как сообщает Sputnik Казахстан, трехсторонняя встреча проходит в закрытом режиме. Перед переговорами президент России сообщил, что миллион граждан Киргизии и два миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России.

«И Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы являемся стратегическими партнерами», — подчеркнул Путин.

Президент России пробудет в Астане до 14 октября.

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