Рахмон опоздал на переговоры с Путиным и Жапаровым

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон опоздал на трехсторонние переговоры с Россией и Киргизией , проходящие в Казахстане . Об этом сообщает Telegram -канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Как сообщает Sputnik Казахстан, трехсторонняя встреча проходит в закрытом режиме. Перед переговорами президент России сообщил, что миллион граждан Киргизии и два миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России.