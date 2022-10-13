В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
44 минуты назад

Путин начал переговоры с лидером Палестины с третьего раза

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин только с третьего раза смог начать переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом из-за проблем с переводом. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Путин начал переговоры с лидером Палестины с третьего раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как российский лидер обращается к собеседнику, однако затем дважды прерывается и начинает речь заново, чтобы надеть наушник, а затем дождаться начала перевода его слов.

При этом отмечается, что в целом мероприятие началось без задержек и опозданий.

В ходе двусторонних переговоров президенты обсудили, в частности, палестино-израильское урегулирование, а также вопрос поставок российской пшеницы в Палестину.

Встреча Путина и Аббаса проходит на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Организация включает 27 государств-членов, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Китай, Палестина, Россия, Турция и Южная Корея.

В мире,Махмуд Аббас,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители