Путин начал переговоры с лидером Палестины с третьего раза

Президент России Владимир Путин только с третьего раза смог начать переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом из-за проблем с переводом. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как российский лидер обращается к собеседнику, однако затем дважды прерывается и начинает речь заново, чтобы надеть наушник, а затем дождаться начала перевода его слов.

При этом отмечается, что в целом мероприятие началось без задержек и опозданий.

В ходе двусторонних переговоров президенты обсудили, в частности, палестино-израильское урегулирование, а также вопрос поставок российской пшеницы в Палестину.