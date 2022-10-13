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«Росэнергоатом» назвал условие перехода ЗАЭС на российское топливо

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Запорожская АЭС перейдет на российское топливо после того, как будут израсходованы нынешние запасы. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

При этом, по его словам, процесс переход Запорожской АЭС (ЗАЭС) на российскую систему хранения отработавшего топлива «по сути, уже запущен». Также на станции в настоящее время проводится «анализ всех процессов и выработка конкретных решений».

Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию

Президент Владимир Зеленский призвал жителей Украины «как можно меньше использовать технику» в пиковые часы нагрузок, чтобы энергосистема страны смогла нормально работать. Его слова приводит «Газета.ру».

Он отметил, что в ряде регионов введены графики отключения электричества.

«В четырех регионах работы продолжаются, ремонты должны завершиться в ближайшее время», - отметил он.

Вступление Украины в НАТО может стать началом Третьей мировой войны

Прием Украины в НАТО будет означать гарантированную эскалацию до Третьей мировой войны и в Киеве, и в альянсе это осознают. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, пишет ТАСС.

По его мнению, поданная Украиной заявка о вступлении в НАТО по ускоренной процедуре - «скорее пропагандистский ход». «Всю самоубийственность этого шага понимают сами натовцы. Сразу запрос Киева поддержали восточноевропейцы, в том числе прибалты. А вот более серьезные державы, да и сам Брюссель, отнеслись к этой инициативе без восторга», - констатировал Венедиктов.

Озвучены новые данные о теракте на Крымском мосту

Силовые структуры не рассматривают водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика как соучастника теракта. Об этом заявил РИА Новости информированный источник.

Он подчеркнул, что сейчас силовики исходят из того, что мужчина, который был за рулем фуры, «вероятно, сам не знал, что исполняет преступный заказ».

Великобритания поставит Украине ракеты для комплексов NASAMS

Власти Великобритании намерены передать Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM), которые предназначены для американских зенитных комплексов NASAMS. Об этом пишет The Times.