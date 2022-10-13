Ле Пен раскритиковала введение энергетических санкций против России

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен не одобряет введение энергетических санкций против российской стороны. По ее словам, такие ограничения наносят ущерб европейским странам, а не России, передает газета Corriere della Sera, которой она дала интервью.

Кроме того, Марин Ле Пен негативно оценила идею поставок наступательного вооружения Украине. По ее мнению, Франции следует более активно принимать участие в посредничестве для достижения мира. Парижу необходимо предложить провести мирную конференцию, указала лидер «Национального объединения».

«Решение не может быть военным, только дипломатическим», — отметила Марин Ле Пен.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против введения дополнительных энергетических санкций против РФ. Он выразил надежду на то, что Евросоюз не предложит новые меры для данного сектора.