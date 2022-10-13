Ле Пен раскритиковала введение энергетических санкций против России

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен не одобряет введение энергетических санкций против российской стороны. По ее словам, такие ограничения наносят ущерб европейским странам, а не России, передает газета Corriere della Sera, которой она дала интервью.
Кроме того, Марин Ле Пен негативно оценила идею поставок наступательного вооружения Украине. По ее мнению, Франции следует более активно принимать участие в посредничестве для достижения мира. Парижу необходимо предложить провести мирную конференцию, указала лидер «Национального объединения».
«Решение не может быть военным, только дипломатическим», — отметила Марин Ле Пен.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против введения дополнительных энергетических санкций против РФ. Он выразил надежду на то, что Евросоюз не предложит новые меры для данного сектора.
Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС, сообщило, что Евросоюз задумался о введении девятого пакета санкций против российской стороны.