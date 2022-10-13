В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
7 минут назад

Ле Пен раскритиковала введение энергетических санкций против России

Лера Букина

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен не одобряет введение энергетических санкций против российской стороны. По ее словам, такие ограничения наносят ущерб европейским странам, а не России, передает газета Corriere della Sera, которой она дала интервью.

Ле Пен раскритиковала введение энергетических санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, Марин Ле Пен негативно оценила идею поставок наступательного вооружения Украине. По ее мнению, Франции следует более активно принимать участие в посредничестве для достижения мира. Парижу необходимо предложить провести мирную конференцию, указала лидер «Национального объединения».

«Решение не может быть военным, только дипломатическим», — отметила Марин Ле Пен.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против введения дополнительных энергетических санкций против РФ. Он выразил надежду на то, что Евросоюз не предложит новые меры для данного сектора.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС, сообщило, что Евросоюз задумался о введении девятого пакета санкций против российской стороны.

Петер Сийярто,Марин Ле Пен,Совет Европы,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители