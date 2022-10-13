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1 час назад

Названо условие перехода ЗАЭС на российское топливо

Алиса Селезнёва

Запорожская АЭС перейдет на российское топливо после того, как будут израсходованы нынешние запасы. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Названо условие перехода ЗАЭС на российское топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. До сих пор несколько блоков станции работали на топливе американской компании Westinghouse. 8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. А глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что АЭС будет переведена на российское ядерное топливо.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карча уточнил, что переход на российское ядерное топливо осуществится после того, как будут израсходованы нынешние запасы.

При этом, по его словам, процесс переход Запорожской АЭС (ЗАЭС) на российскую систему хранения отработавшего топлива «по сути, уже запущен».

«Эта история подразумевает целый ряд моментов, начиная с документов, регламентов и так далее. Понятно, что будет свой переходный период по каждой составляющей», - пояснил он.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» отметил, что к работе уже приступила «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и сейчас идет «анализ всех процессов и выработка конкретных решений».

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