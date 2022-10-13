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48 минут назад

Байден перепутал причину смерти своего сына Бо

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден перепутал причину смерти своего сына Бо Байдена и заявил, что он «расстался с жизнью в Ираке» — в действительности мужчина умер в 2015 году от опухоли мозга. Как сообщает URA.RU, об этом он сказал во время выступления в штате Колорадо.

«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке», — сказал Байден, отмечая, что в Колорадо проходили подготовку американские военные, которые участвовали во Второй мировой войне.

Напомним, что старший сын президента США Бо Байден проходил военную службу в Ираке с 2008 по 2009 года — там он дослужился до звания майора. В 2015 году сын политика умер от опухоли головного мозга в возрасте 46 лет.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на видео с Байденом, который пятился назад после вопроса об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК+. Некоторые комментаторы сравнили его поведение с героем мультсериала «Симпсоны» Гомером.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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