Президент США Джо Байден перепутал причину смерти своего сына Бо Байдена и заявил, что он «расстался с жизнью в Ираке» — в действительности мужчина умер в 2015 году от опухоли мозга. Как сообщает URA.RU, об этом он сказал во время выступления в штате Колорадо.

«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке», — сказал Байден, отмечая, что в Колорадо проходили подготовку американские военные, которые участвовали во Второй мировой войне.

Напомним, что старший сын президента США Бо Байден проходил военную службу в Ираке с 2008 по 2009 года — там он дослужился до звания майора. В 2015 году сын политика умер от опухоли головного мозга в возрасте 46 лет.