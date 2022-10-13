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17 минут назад

СМИ: США заставят Зеленского достигнуть мир с Россией

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов начнут оказывать давление на Киев с целью достижения мира с Москвой путем переговоров, сообщает Foreign Policy.

СМИ: США заставят Зеленского достигнуть мир с Россией
Фото: EPAEPA

Это произойдет в случае, если конфликт вокруг Украины затянется, а расходы Вашингтона продолжат увеличиваться. Тогда американская администрация начнет давить на украинские власти с целью достижения мира путем переговорного процесса с Россией, пишет издание. Отмечается, что одна из ключевых целей Белого дома — гарантия того, что помощь Украине не приведет к началу Третьей мировой войны.

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Foreign Policy напоминает, что США отказались начать поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров, так как существуют риски эскалации конфликта. Также американские чиновники признали, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоит Украина.

Ранее в администрации президента Джо Байдена призвали решать конфликт вокруг Украины путем переговоров. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Москва и Киев должны найти возможность выхода из ситуации переговорным путем, используя мир и дипломатию.

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