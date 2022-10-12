Зеленский опять ввел санкции против Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел повторные санкции против ряда российских и украинских политиков и предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Рестрикции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокирование активов, а также лишение возможности всякого их использования.