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29 минут назад

Зеленский опять ввел санкции против Януковича

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский ввел повторные санкции против ряда российских и украинских политиков и предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский опять ввел санкции против Януковича
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, вновь введенные ограничения коснутся бывшего лидера страны Виктора Януковича, российского предпринимателя Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко и вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Павла Лебедева.

Рестрикции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокирование активов, а также лишение возможности всякого их использования.

Зеленский уже вводил санкции против Януковича, в апреле 2021 года. Тогда помимо экс-президента Украины и Лебедева в списке фигурировала и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В мире,Сергей Курченко,Наталья Поклонская,Владимир Зеленский,Павел Лебедев,Олег Дерипаска,Виктор Янукович,Российский союз промышленников и предпринимателей,Госдума,
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