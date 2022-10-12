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44 минуты назад

Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности США

Илья Родин

Белый дом включил в новую стратегию национальной безопасности США основные вопросы современной международной повестки, в том числе, особенности взаимодействия с Россией и Китаем. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

США взяли курс на сдерживание России и конкуренцию с Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В стратегии отмечается, что в отношениях с РФ следует придерживаться прагматичного подхода к взаимодействию в тех сферах, в которых это взаимовыгодно.

Особое внимание уделяется Арктике. По мнению Белого дома, действия России в макрорегионе могут привести к непреднамеренному конфликту. Кроме того, сообщается, что Штаты планируют укреплять партнерство с региональными союзниками.

В целом, предполагается проведение политики сдерживания «представляющей опасность России», которая к тому же, обозначается в качестве актуальной угрозы для безопасности европейских стран.

Китай, в свою очередь, получил статус «самого серьезного геополитического вызова». Тем не менее, возможность мирного сосуществования с КНР вполне допускается, дальнейшие отношения должны развиваться в рамках эффективной конкуренции.

Еще один важный раздел документа посвящен ядерной проблематике. Белый дом выражает стремление снизить риски развязывания конфликта с применением ядерных вооружений. В рамках этого раздела сообщается о необходимости «модернизировать собственные ядерные вооружения и укрепить обязательства перед союзниками».

Среди главных задач обозначены также защита американцев, стремление не допустить перерастания конкуренции между государствами в формирование жестких блоков.

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