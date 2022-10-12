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1 час назад

Польша не исключила вину России в повреждении «Дружбы»

Lenta.ru

В повреждении нефтепровода «Дружба», из-за которого на одной из ниток зафиксирована крупная утечка, остаются неопределенные моменты, поэтому исключать причастность к аварии России нельзя. Об этом в эфире Польского радио заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Сигнал немцам: Аналитик объяснил польскую «утечку» нефти на «Дружбе»

По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности не известно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.

До этого момента Польша на официальном уровне указывала, что произошедшее не имеет признаков диверсии. В том числе, такая информация была передана Германии, в которую по этому ответвлению «Дружбы» поступает нефть.

В мире,Видео,Матеуш Моравецкий,
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