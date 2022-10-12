В повреждении нефтепровода «Дружба», из-за которого на одной из ниток зафиксирована крупная утечка, остаются неопределенные моменты, поэтому исключать причастность к аварии России нельзя. Об этом в эфире Польского радио заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности не известно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.