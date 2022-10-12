Чехия запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что с 25 октября в стране запретят въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами. Об этом сообщает ТАСС.

«С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают на аэропорт в Праге», – рассказал Липавский.

Он также добавил, что такие меры уже приняли в Финляндии, Польше и странах Прибалтики. По словам Липавского, это ответ на удары «российского политического режима» по украинским гражданским объектам.

Он уточнил, что принятые меры являются «четким сигналом» для руководства России. Решение о запрете въезда для россиян по краткосрочным шенгенским визам правительство Чехии приняло единогласно.