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20 минут назад

Чехия запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами

Елена Прошина

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что с 25 октября в стране запретят въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами. Об этом сообщает ТАСС.

Чехия запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают на аэропорт в Праге», – рассказал Липавский.

Он также добавил, что такие меры уже приняли в Финляндии, Польше и странах Прибалтики. По словам Липавского, это ответ на удары «российского политического режима» по украинским гражданским объектам.

Россияне пожаловались на массовые отказы в выдаче финских виз

Он уточнил, что принятые меры являются «четким сигналом» для руководства России. Решение о запрете въезда для россиян по краткосрочным шенгенским визам правительство Чехии приняло единогласно.

Ранее Липавский предостерëг президента Белоруссии Александра Лукашенко от полноценного вступления в конфликт на Украине.

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