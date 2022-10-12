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23 минуты назад

В Одессе заклеили плакаты с Илоном Маском

Мария Иванова

В Одессе решили заклеить билборд с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском после твитов, в которых он писал об условиях мира между Россией и Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале Одесского городского совета.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», - рассказали чиновники.

Ранее Маск опубликовал в твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

В Кремле подтвердили разговор Путина и Маска с одним уточнением

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

«Этим, скорее всего, все и закончится - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал Маск.

Он добавил, что «возможным, хотя и маловероятным» исходом является ядерный конфликт. Если конфликт станет «тотальным», Украина проиграет, так как население РФ в три раза больше украинского населения, подчеркнул Маск.

«Если вы заботитесь о народе Украины, добивайтесь мира», - заключил он.

Маска раскритиковали в Киеве, обвинив в переходе на сторону России, но он напомнил, что SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск спутникового интернета Starlink на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «весьма позитивным», что «такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации».

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