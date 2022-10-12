Обзор иноСМИ: угроза блэкаута на Украине и внезапный визит американцев на Тайвань

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Украина: веерные отключения и угроза блэкаута

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После массированного удара России на Украине возникла угроза блэкаута и веерных отключений, сообщает «Страна». Графики веерных отключений уже составлены по Киеву и области (могут отключать отдельных потребителей в пиковые часы), об отключениях также предупредили в Хмельницком, Чернигове, Черкассах и Житомире.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук назвал самой большой угрозой не отключение ТЭС, обеспечивающих 25 процентов генерации, а АЭС с их 60 процентами генерации. Если будут повреждены линии электропередач АЭС, «спасти ситуацию сможет разве что импорт, а он под большим вопросом». В таком случае может возникнуть масштабный блэкаут.

Долю Renault в Nissan захотели снизить до 15 процентов

Nissan Motor и ее французский партнер Renault ведут переговоры о снижении доли Renault в японском автомобильном концерне до 15 процентов с нынешних 43-х. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Nissan, владеющий 15-процентной долей в Renault, стремится изменить то, что в компании считают неравной и несбалансированной структурой. По словам источника Kyodo, Renault также выступает за сокращение своей доли в Nissan. Кроме того, французы хотят пригласить Nissan и Mitsubishi Motors в свою новую компанию по производству электромобилей.

Конгрессмены США внезапно приехали на Тайвань

Делегация США прибыла на Тайвань с необъявленный визитом, сообщает Taiwan News. В делегацию вошли четыре конгрессмена - Брэд Уэнстрап и Майкл Вальц (республиканцы), Сет Мултон и Кай Кахил (демократы).

Эти конгрессмены входят в комитет Палаты представителей по вооруженным силам и другие военные и разведывательные подкомитеты. С 11 по 13 октября группа встретится с главой Тайваня Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности, министром иностранных дел и другими местными чиновниками для обсуждения тайваньско-американских отношений, региональной безопасности, а также экономических и торговых вопросов.

«Вяльбе огрызнулась на шведских лыжниц»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что чемпионат мира «ничего не потеряет» без шведских лыжниц, пишет Iltalehti. Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос участия спортсменов из РФ в Чемпионате мира в Планице, и шведские спортсменки Линн Сван и Майя Далквист уже пообещали бойкотировать турнир, если россиян допустят.

В спринтерском забеге Дальквист завоевала три олимпийские медали Игр в Пекине, а Сван возвращается в спорт после травмы. Этот дуэт - одна из самых больших надежд Швеции на медали в Планице, отмечает Iltalehti. «Да и пофиг, пусть бойкотируют. Зрелищность соревнований они потеряют без нас, а без них ничего не поменяется», - так прокомментировала их угрозы Вяльбе.

Украинский кризис и сущность мировой политики

Китайская газета «Хуаньцю шибао» назвала украинский кризис возможностью для «углубленного изучения» мировой политики. Издание отмечает, что на протяжении веков англо-саксонские народы доминировали в строительстве мировой системы, считая угрозой «неанглосаксонское мегагосударство» - Россию, а ее народ - чужаками, «православными белыми татарами».