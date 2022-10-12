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15 минут назад

США предупредили Киев статьей об убийстве Дугиной

Мария Иванова

Статья об убийстве Дарьи Дугиной, вышедшая в The New York Times, стала предупреждением для Украины со стороны США. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом.

Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала гражданку Украины Наталью Вовк.

5 октября в The New York Times вышла статья, в которой подчеркивалось что США также считают украинцев виновными в убийстве. NYT рассказала, что за подрывом машины, по мнению разведки США, стоят «определенные лица украинского правительства».

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В статье подчеркивалось, что Вашингтон не участвовал в этом «ни с помощью разведданных, ни иным образом».

Собеседник Politico заявил, что официальные лица США были возмущены терактом.

«Публикация информации об этом заговоре была задумана отчасти как предупреждение для Украины не повторять таких провокационных шагов», - заявил он.

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