Статья об убийстве Дарьи Дугиной, вышедшая в The New York Times, стала предупреждением для Украины со стороны США. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом.

Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала гражданку Украины Наталью Вовк.

5 октября в The New York Times вышла статья, в которой подчеркивалось что США также считают украинцев виновными в убийстве. NYT рассказала, что за подрывом машины, по мнению разведки США, стоят «определенные лица украинского правительства».

В статье подчеркивалось, что Вашингтон не участвовал в этом «ни с помощью разведданных, ни иным образом».

Собеседник Politico заявил, что официальные лица США были возмущены терактом.