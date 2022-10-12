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37 минут назад

В ЛНР сообщили об отходе подразделений МЧС Украины из города Часов Яр

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Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что подразделения МЧС Украины покинули Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также, отметил он, наблюдается массовый отток местного населения.

Ранее разведка ЛНР зафиксировала отход пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Часов Яр. Отмечается, что украинское руководство приняло решение о передислокации «в более безопасное место» из-за «постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава».

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Также сообщалось, что ВСУ приняли решение эвакуировать иностранных военных из ДНР.

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