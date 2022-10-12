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10 минут назад

На Украине подтвердили поставку немецкой системы ПВО

Lenta.ru

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram подтвердил поставку немецкой системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

«Немецкая IRIS-T уже в Украине. Начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет. Это только начало», — написал Ермак.

Как он утверждает, в стране ждут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Ермак отметил, что Украина создаст собственный «небесный щит».

Ранее о поставке из Германии первой из четырех обещанных ПВО IRIS-T сообщило издание Spiegel. Уточняется, что Киев получил систему средней дальности 11 октября недалеко от польско-украинской границы. По данным издания, изначально первая передача IRIS-T была запланирована на ноябрь.

Кроме того, стало известно о намерении США в скором времени поставить на Украину ЗРК NASAMS. Отмечается, что Вашингтон усердно работает над передачей первых двух комплексов.

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На саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить стране достаточное количество современных и эффективных систем ПВО. По его словам, это часть гарантий безопасности, которые являются элементом «формулы мира».

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