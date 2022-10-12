В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
40 минут назад

Глава МИД Финляндии: в случае угрозы НАТО поддержит Хельсинки до вступления в альянс

Газета.Ruиещё 2

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна заручилась поддержкой от стран – членов НАТО на случай возникновения прямой угрозы, несмотря на то, что Финляндия еще не является фактическим членом Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Yle, передает ТАСС.

Глава МИД Финляндии заявил о поддержке НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, Финляндия получила заверения в оказании поддержки от США, Великобритании и ряда «ключевых европейских стран».

«Я считаю, что с какой бы угрозой ни столкнулась Финляндия, мы получим помощь от партнеров, даже не являясь еще членами альянса», — сказал Хаависто.

Министр также добавил, что после взрывов на «Северных потоках» страны Балтийского моря усилили наблюдение за акваторией и повысили меры безопасности на объектах критической инфраструктуры, которые могут подвергнуться атакам.

Ранее Пекка Хаависто сообщал, что Финляндия, Швеция и Турция могут обсудить членство в НАТО в октябре.

23 сентября посол США в Хельсинки Дуглас Хики заявлял, что процесс вхождения Финляндии и Швеции в НАТО может завершиться к концу декабря 2022 года.

В мире,Пекка Хаависто,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители