Глава МИД Финляндии заявил о поддержке НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна заручилась поддержкой от стран – членов НАТО на случай возникновения прямой угрозы, несмотря на то, что Финляндия еще не является фактическим членом Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Yle, передает ТАСС.

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По его словам, Финляндия получила заверения в оказании поддержки от США, Великобритании и ряда «ключевых европейских стран».

«Я считаю, что с какой бы угрозой ни столкнулась Финляндия, мы получим помощь от партнеров, даже не являясь еще членами альянса», — сказал Хаависто.

Министр также добавил, что после взрывов на «Северных потоках» страны Балтийского моря усилили наблюдение за акваторией и повысили меры безопасности на объектах критической инфраструктуры, которые могут подвергнуться атакам.

Ранее Пекка Хаависто сообщал, что Финляндия, Швеция и Турция могут обсудить членство в НАТО в октябре.