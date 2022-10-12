В США раскритиковали действия Байдена на фоне энергокризиса

Обозреватель Чак Девор (Chuck DeVore) заявил, что намерение американского президента Джо Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно отразилось на диалоге между США и Саудовской Аравией. В результате этого ОПЕК решила сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день, заявил журналист в материале для Fox News.

Девор раскритиковал действия Байдена на фоне энергокризиса и назвал их «жалкими потугами». Автор подчеркнул, что попытки президента вернуться к СВПД настроили Саудовскую Аравию против США. Политика американского лидера побудила производителей энергоресурсов беспокоиться из-за траты средств на увеличение добычи.

При этом ограничения на привлечение капитала крупными банками оставляют нефтегазовый сектор США без средств, нужных для бурения новых скважин. Высокая стоимость бензина, электроэнергии, продуктов питания и риск рецессии в стране могут негативно повлиять на результаты демократов на выборах в палату представителей США в ноябре.