Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Актриса Анджела Лэнсбери скончалась на 97-м году жизни. О смерти сообщила ее семья, пишет портал Just Jared.

Фото: кадр сериала "Она написала убийство" кадр сериала "Она написала убийство"

Дети Лэнсбери рассказали, что их мать умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, за пять дней до своего 97-летия.

Актриса в 1996 году была введена в Зал телевизионной славы, трижды выдвигалась на премию «Оскар», пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони».

Одну из премий «Тони» Лэнсбери получила, в частности, за роль пекаря Нелли Ловетт в фильме «Суини Тодд».

Кроме того, она снималась в картинах «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Смерть на Ниле», «Моя ужасная няня», озвучила миссис Поттс в мультфильме «Красавица и чудовище».