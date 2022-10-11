Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Актриса Анджела Лэнсбери скончалась на 97-м году жизни. О смерти сообщила ее семья, пишет портал Just Jared.
Дети Лэнсбери рассказали, что их мать умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, за пять дней до своего 97-летия.
Актриса в 1996 году была введена в Зал телевизионной славы, трижды выдвигалась на премию «Оскар», пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони».
Одну из премий «Тони» Лэнсбери получила, в частности, за роль пекаря Нелли Ловетт в фильме «Суини Тодд».
Кроме того, она снималась в картинах «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Смерть на Ниле», «Моя ужасная няня», озвучила миссис Поттс в мультфильме «Красавица и чудовище».
Мировую известность Лэнсбери получила за роль сыщика-любителя Джессики Флетчер в фильме «Она написала убийство», который растянулся на «колоссальные 12 сезонов».