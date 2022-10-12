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17 минут назад

Памятник Пушкину снесли в центре Киева

Вечерняя Москваиещё 2

В центре Киева демонтирован памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило издание «Страна».

Памятник Пушкину снесли в центре Киева
Фото: PixabayPixabay

— Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову — известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице Украины осталось еще восемь памятников поэту, передает РИА Новости.

В августе сообщалось, что политика стран Прибалтики в отношении российских памятников напрямую влияет на состояние двусторонних отношений, что может вызвать ответные асимметричные меры России. В первую очередь они затронут политическую и экономическую сферы.

24 августа сообщалось, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги. Дипломатическая миссия потребовала от Риги остановить «полицейский произвол» и преследование жителей, высказывающих свое мнение.

В апреле в Харькове украинские националисты с помощью специальной техники снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

В мире,Георгий Жуков,
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