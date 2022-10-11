Мэр Львова: четыре электроподстанции выведены из строя, их восстановление займет месяцы

Мэр Львова Андрей Садовой заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что в городе в результате обстрелов повреждены четыре электроподстанции, на их восстановление потребуются месяцы. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Вследствие вчерашних и сегодняшних атак выведены из строя четыре достаточно серьезные подстанции, и мы вводим альтернативные возможности для дальнейшего энергоснабжения, в том числе для подачи воды, тепла в дома", - сказал он, назвав ситуацию сложной.
Садовой добавил, что сейчас водой, светом и теплом местных жителей обеспечивают дизель-генераторы.
Ранее Министерство обороны России сообщило о достижении цели массированного удара по Украине. Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетные удары также попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Некоторые регионы остались без электричества и воды.