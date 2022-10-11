В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
13 минут назад

Мэр Львова: четыре электроподстанции выведены из строя, их восстановление займет месяцы

Газета.Ru

Мэр Львова Андрей Садовой заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что в городе в результате обстрелов повреждены четыре электроподстанции, на их восстановление потребуются месяцы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мэр Львова: четыре электроподстанции выведены из строя, их восстановление займет месяцы
Фото: ReutersReuters

"Вследствие вчерашних и сегодняшних атак выведены из строя четыре достаточно серьезные подстанции, и мы вводим альтернативные возможности для дальнейшего энергоснабжения, в том числе для подачи воды, тепла в дома", - сказал он, назвав ситуацию сложной.

Садовой добавил, что сейчас водой, светом и теплом местных жителей обеспечивают дизель-генераторы.

Ранее Министерство обороны России сообщило о достижении цели массированного удара по Украине. Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетные удары также попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Некоторые регионы остались без электричества и воды.

В мире,взрывы киев,Андрей Садовой,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители