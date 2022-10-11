Мэр Львова: четыре электроподстанции выведены из строя, их восстановление займет месяцы

"Вследствие вчерашних и сегодняшних атак выведены из строя четыре достаточно серьезные подстанции, и мы вводим альтернативные возможности для дальнейшего энергоснабжения, в том числе для подачи воды, тепла в дома", - сказал он, назвав ситуацию сложной.