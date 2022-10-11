Илон Маск ответил на вопрос о беседе с Путиным

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ответил в Twitter на вопрос одного из пользователей о том, проводил ли он переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией опроса с предложениями по урегулированию российско-украинского конфликта. Миллиардер опроверг эту информацию.

«Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Предметом обсуждения был космос», — написал Маск.

Ранее Vice World News со ссылкой на рассылку политолога Eurasia Group Яна Бреммера сообщил, что глава Tesla общался с Путиным перед публикацией опроса, касающегося российско-украинского конфликта, у себя в Twitter. Он заявлял, что президент РФ в разговоре с Маском выразил готовность к переговорам с Киевом, но только, если страна станет нейтральной и признает итоги референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Путин подчеркивал, что достигнет этих целей «несмотря ни на что», в том числе с применением ядерного оружия.