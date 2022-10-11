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1 час назад

В США заявили о разговоре Маска с Путиным перед твитами про Украину

Lenta.ru

Илон Маск поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией в Twitter плана по достижению мира на Украине, который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией. О разговоре российского лидера с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX сообщил журнал Vice.

В публикации говорится, что Маск заявил генеральному директору консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру о готовности Путина к мирным переговорам лишь в том случае, если Украина признает воссоединение Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с Россией.

Маск сделал новое заявление по Украине

Еще одним важным условием для мирных переговоров Бреммер назвал внеблоковый нейтральный статус Киева, а также гарантии о невозможности вступления Украины в НАТО.

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