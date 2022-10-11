В США заявили о разговоре Маска с Путиным перед твитами про Украину

Илон Маск поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией в Twitter плана по достижению мира на Украине, который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией. О разговоре российского лидера с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX сообщил журнал Vice.

В публикации говорится, что Маск заявил генеральному директору консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру о готовности Путина к мирным переговорам лишь в том случае, если Украина признает воссоединение Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с Россией.